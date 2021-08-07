تراند الفن: مستشار الرئيس يكشف سبب وفاة دلال عبد العزيز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 08:16 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وكشف تاج الدين، سبب وفاة دلال عبد العزيز خلال مداخلة مع برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” عبر فضائية cbc، قائلًا: “وفاتها جاءت نتيجة بسبب تداعيات مرض كورونا ومشاكله، وما ينتج عنه من فشل تنفسي وتليفات في الرئة”.

وأضاف: “أزمة كورونا تسببت في فقدان مجموعة كبيرة من المواطنين والأطباء والكوادر الطبية، والدولة اهتمت بجميع المواطنين الذين أصيبوا بكورونا، ووفرت كافة الإمكانيات والطاقات البشرية والمؤسسية وأجهزة التنفس الصناعي، والحقيقة أن تجربة مصر في التعامل مع كورونا كانت رائدة بكل المقاييس”.

تابع أن دلال عبدالعزيز أصيبت بتليفات كبيرة في الرئة، لافتا إلى أن الإصابة بالالتهاب الرئوي ليست مرتبطة بكورونا فقط، وإنما تحدث نتيجة الإصابة بالالتهابات الفيروسية الرئوية وحتى بعض حالات الإنفلونزا العادية قد تنتهي بهذه المشكلة، نتيجة الالتهاب الرئوي الشديد.

دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ثم جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، قدمت الكثير من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتليفزيون، ومن أشهر أعمالها: “يارب ولد، النوم في العسل، الناس في كفر عسكر، بئر الخيانة، أخويا هايص وأنا لايص” وغيرها.

وفارقت عالمنا اليوم السبت، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

تابع تغطية خاصة لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز (اضغط هنا)