شوف عروض جرير الأسبوعية 50% خصم علي الأجهزة الألكترونية لفترة محدودة

عروض جرير الأسبوعية، تقدم جرير مجموعة مختلفة من العروض الأسبوعية لجميع العملاء في جميع فروع الشركة، تشمل هذه العروض الكتب وأدوات التعلم والمنتجات الإلكترونية والهواتف المحمولة وجميع الأجزاء المختلفة التي يزداد الطلب عليها، تعلن الشركة عن هذه العروض من خلال موقعها الإلكتروني.

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عروض جرير الأسبوعية

جرير متوفر في المملكة العربية السعودية، تلتزم جرير بتقديم مستوى ممتاز من الخدمة لجميع المواطنين في جميع أنحاء المملكة، وللشركة مجموعة من الفروع في جميع أنحاء المملكة لمساعدة العملاء في الوصول إلى الفروع وشراء جميع مستلزماتهم الأساسية، جرير متخصص في المبيعات وأدوات التعلم المختلفة.

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عروض أجهزة المنزل الذكية من جرير

تخفيضات جرير اليوم Uvi ، 2 كاميرا Ivy، كاميرا أمان ذكية، Wi-Fi ،Apple HomeKit/ متوافق مع Amazon Alexa /Google Assistant، بسعر 1049 ريال سعودي بدلاً من 1249 ريال سعودي. تنزيلات جرير اليومية Eufy 2C IVY Cam، Smart Security Camera، Wi-Fi / Bluetooth، Apple HomeKit / متوافق مع Amazon Alexa / Google Assistant بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 949 ريال سعودي. خصومات جرير الأسبوعية هواوي، ميزان 3، شاشة صحية، أبيض أنيق، بسعر 199 ريال بدلاً من 299 ريال.

تخفيضات جرير الأسبوعية

تنزيلات جرير الشهرية شاومي، ميزان ذكي 2 مي، هيلث مونيتور، أبيض، 99 ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية مقياس تكوين الجسم Xiaomi Mi 2 Health Monitor، أبيض، 149 ريال سعودي. عروض جرير الشهرية Ezviz C3A (2X) + W2D، Smart Security Camera، Wi-Fi، متوافق مع أجهزة iOS و Android بسعر 1499 ريال سعودي. خصومات جرير اليوم TP-Link Tabu C200، كاميرا مراقبة ذكية، واي فاي، لأجهزة iOS و Android، بسعر 219 ريال سعودي.

خصومات جرير اليومية