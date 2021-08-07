نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوالات وأقوى الخصومات والتخفيضات الخيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير على الجوالات وأقوى الخصومات الخيالية، توفر جرير الكثير من العروض على كافة هواتف المحمول المتواجدة في المملكة العربية من مختلف الماركات سواء كانت الهواتف تعمل وفقاً لنظام الأندوريد أو الأيفون، فتستغل مكتبة جرير كافة المناسبات التي تحدث في المملكة العربية السعودية وتحرص على تقديم عروض ممتازة فيها فلا تقف العروض فقط على الهواتف المحمول بل العروض تحتوي على جميع مستلزمات المدرسة بالإضافة لشاشات العرض وإليكم في ذلك المقال أغلب المنتجات التي يتوفر العرض عليها.

عروض جرير على الجوالات

توفر إليكم جرير الكثير من العروض التي تحتوي على أفضل أنواع الهواتف المحمول لعام 2021 ومن أهم الهواتف التي توفرها إليكم الشركة هي سامسونج جالكسي إس 21 إلترا بسعة 256 جيجا بايت فضي وفانتوم الجيل الخامس ويحتوي العرض أيضاً على سامسونج جالكسي زد فولد بسعة 256 جيجا بايت برونزي الجيل الخامس ويشمل العرض أيضاً على سامسونج جالاكسي إس 21 بسعة 256 جيجا بايت أرجواني فانتوم.

عروض جرير على الهواتف المحمول

من الهواتف التي توفر جرير العرض عليها هي سامسونج جالاكسي نوت 20 إلترا بسعة 256 جيجا بايت أسود الجيل الخامس وتحتوي أيضاً على موتورولا بسعة 128جيجا بايت أسود فانتوم الجيل الرابع والعرض شامل الضريبة ويشمل العرض على أبل آيفون بسعة 128 جيجا بايت أبيض الجيل الخامس ويحتوي العرض أيضاً على شاومي ريد مي نوت 9 بسعة 128 جيجا بايت باللون الأخضر والجيل الرابع.

خصومات جرير على كافة الهواتف المحمول

إذا كنتم في حاجة للحصول على أفضل هواتف المحمول يمكنكم التوجه من خلال الرقم الموحد لمكتبة جرير ورقم الفاكس أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمكتبة وهو [email protected] مع العلم أن يمكن التواصل من هذه الصفحة وهي https://www.jarir.com/contacts/ ويمكن أيضاً أن يتم التواصل من خلال صفحة مكتبة جرير المتوفرة على موقع تويتر ففي أي وقت توجهوا إلينا وستحصلون على كل ما ترغبون في الحصول عليه من أسواق جرير.

فجرير تعمل على مدار الأسبوع من أجل أن تلبي إليكم كل ما تحتاجون إليكم من هواتف أو أي أجهزة إلكترونية.

أقوى عروض جرير بالسعودية على الهواتف بخصم هائل:

أقوى العروض على الجوالات المحمولة على سامسونج جالكسي اس 21 سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت وسعره بعد التخفيض في مكتبة جرير وصلت حتى 3699 ريال سعودي واللون المتاح منه الأسود الغامق والفضي.

بينما العرض الأخر الأقوى فهو هاتف سامسونج زد فولد 2 ويعتبر من أفضل الأنواع التي قدمتها جرير لعملائها وسعة الذاكرة الداخلية للهاتف 256 جيجا بايت وسعره متاح في جرير بـ 6199 ريال سعودي.

العرض الأكثر شيوعا في جرير بالسعودية على هاتف موتوريلا جي فايف بأزرار وسعة الذاكرة الداخلية في الهاتف 256 جيجا بايت واللون المتاح لديهم في مكتبة جرير جرافيتي لامع وسعر في يد متناول الجميع بـ 3999 ريال سعودي.

والعرض الأقوى لديهم أيضا لديهم على الجوال الذكي سامسونج جالكسي اس 20 الترا بسعة ذاكرة داخلية للهاتف 128 جيجا بايت والألوان كلها متاحة لدى مكتبة جرير والسعر بعد الخصم 3099 ريال سعودي.