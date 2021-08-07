نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية بخصومات هايبر بنده hyper panda على السلع الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أقوى عروض بنده التي وردت في الصفحة الرئيسية لنشرة عروض بنده الأسبوعية تحت شعار “أقوى العروض المجانية”، وهى تتنوع بين الأغذية، المشروبات، ولمحبي الشوكولاتة يُمكنكم شراء كميات أكثر من الشوكولاتة بأقل الأسعار، وبالطبع لا تخلو عروض هايبر بنده من اللحوم، فتُقدم بنده مختلف الأنواع من اللحم البقري ولحم الغنم، وخصومات على السلع الغذائية المتنوعة بكافة أنواعها وأصنافها لفترة محدودة في بنده.

عروض بنده الصفحة الرئيسية

أقوى العروض المجانية على الأغذية نجدها في عروض بندة الصفحة الرئيسية المتاحة من يوم 25 ذو الحجة 1442هـ وحتى 2 محرم 1443هـ، وذلك بتخفيضات على أسعار البطاطس النصف مقلية ومقطعة جاهزة للقلي، للحصول على البطاطس المحمرة المقرمشة بأسهل الطرق، فهى بمثابة طبق جانبي يُقدم إلى جانب الوجبة الأساسية، وتخفيضات أيضًا في هايبر بنده على أسعار الأرز، الشوكولاتة اللذيذة.

عرض 2+1 بطاطس نصف مقلية امريكانا وزن 2.5 كيلو، بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 56.85 ريال سعودي.

2+1 كيس من أرز كالورز صنووايت وزن 5 كيلو، بسعر 77.90 ريال سعودي بدلًا من 116.85 ريال سعودي.

عرض خاص على شوكولاتة باونتي، تويكس، مارس، سنيكرز، 3 أكياس بوزن 150 جرام للكيس الواحد، بسعر 23.95 ريال سعودي بدلًا من 41.85 ريال سعودي.

بنده panda

تمتعوا بشراء اللحوم عالية الجودة بمختلف الأنواع من هايبر بنده، لتحضير أشهى الوجبات الغنية بالفوائد للجسم، حيث تحتوي اللحوم على عدد كبير من الفيتامينات ومن بينها فيتامين د وفيتامين ب، كما تساهم بدورها في علاج فقر الدم، ونعرض لكم تخفيضات مذهلة تقدمها بنده على مكعبات اللحم، اللحم المفروم البقري، البرجر البقري البرازيلي، وغيرها من اللحوم التي سوف تنال اعجاب الجميع، لذا سارعوا الي هايبر بنده وستجدون كل ما تبحثون عنه.

مكعبات لحم بقري برازيلي بسعر 23.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

لحم مفروم بقري أسترالي سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.

ستروجانوف بقري برازيلي بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

عروض بنده الأسبوعية

السلع الغذائية المختلفة ضمن عروض بندة الأسبوعية، ومن أمثلتها الدجاج بعروض مغرية على كرتون الدجاج، وعرض خاص على الكورن فليكس، وكذلك الأمر بالنسبة إلى زبدة الفول السوداني والأجبان التي يتم تناولها في الفطور مع التوست، ولا تخلو تخفيضات هايبر بندة من المثلجات وخاصةً في فصل الصيف، نظرًا للمذاق الشهي الذي يتمتع به الأيس كريم.

1+1 عبوة كورن فليكس، وزن 1 كيلو، بسعر 31.95 ريال سعودي بدلًا من 71 ريال سعودي.

كرتون من دجاج دو، وزن الدجاجة 1.1 كيلو، بسعر 117.95 ريال سعودي بدلًا من 154.95 ريال سعودي.

2+1 عبوة زبدة الفول السوداني من قودي، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 50.85 ريال سعودي.

هايبر بنده

أقوى العروض المجانية من المراعي نجدها في بنده السعودية، وتشمل كل منتجات الألبان والأجبان بأنواعها، فتوجد شرائح الجبن التي توضع مع البرجر، جبن فيتا، لبنة كاملة الدسم، وأيضًا الجبن الموزاريلا.