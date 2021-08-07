تراند الفن: 6 تجارب لتحويل السيارات الكلاسيكية للعمل بالطاقة الكهربائية.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 07:14 مساءً - كتب – أحمد خالد: قامت شركات عديدة بتحويل طرازات كلاسيكية للعمل بالكهرباء بهدف ضمان بقاء تلك الطرازات خلال ظروف الحياة المستقبلية، ومن أبرز تلك السيارات بورشه 911 و فورد GT40 ورولز رويس و بنتلي وغيرها، ويستعرض التقرير التالي أهم وأبرز 6 سيارة كلاسيكية تعرضت إلى التحول الكهربائي: بورشه 911 قدمت شركة Everrati نسخ كهربائية من إصدارات بورشه 911 كوبيه و تارجا و Gulf Signature Edition لجيل 964 الذي انطلق عام 1989 حيث جهزت بمحرك كهربائي تدعمه بطارية كهربائية قدرتها 53 كيلوواط/الساعة لتوليد قوة قوة 440 حصان و عزم 460 نيوتن.متر لتتسارع من الصفر إلى 100 كم/س خلال 4.5 ثوان و يبلغ مدى سيرها 290 كم/س. للمزيد اضغط هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.