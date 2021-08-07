تراند الفن: واقعة مفبركة.. تفاصيل اصطدام سيارة بلافتة صيدلية في كرداسة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 07:14 مساءً - كتب – علاء عمران: كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” متضمنًا اصطدام سيارة “ميكروباص” بلافتة إحدى الصيدليات بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وتعليق مصور المقطع بشأن قيادة السائق تحت تأثير المواد المخدرة. وأسفر الفحص من تحديد الصيدلية محل الواقعة ، وبسؤال مالكها أفاد بعدم صحة رواية مصور المقطع ، وأضاف أن السائق مريض ويتلقى علاج ، وأثناء سيره بالسيارة قيادته انتابته نوبة تشنجات، ما أدى إلى اصطدامه بلافتة الصيدلية، ولم تحدث ثمة إصابات، ولم يتهمه بشيء وصرفه من المكان. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مصور مقطع الفيديو المشار إليه (عامل – مقيم بالجيزة ) وتم ضبطه لادعائه على غير الحقيقة، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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