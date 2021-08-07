تراند الفن: بعد مشاركتها في “الإنس والنمس”.. ميرا نوار: سعيدة بوقوفي أمام هنيدي

كتبت- منى الموجي:

أعربت الممثلة الشابة ميرا نوار، عن سعادتها بالوقوف أمام الفنان محمد هنيدي، في فيلم “الإنس والنمس”، الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي مؤخرًا.

وتلعب ميرا في الفيلم دور “عفريتة”، وقالت إنها سعيدة بالعمل مع محمد هنيدي وفخورة بأن أول وقوف لها أمام الكاميرا كان أمام نجم بحجم محمد هنيدي.

“الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ وشريف دسوقي، قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير.