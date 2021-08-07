تراند الفن: بعد مشاركتها في “الإنس والنمس”.. ميرا نوار: سعيدة بوقوفي أمام هنيدي

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 07:14 مساءً - أدمن 14 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 9 زيارة
كتبت- منى الموجي:
أعربت الممثلة الشابة ميرا نوار، عن سعادتها بالوقوف أمام الفنان محمد هنيدي، في فيلم “الإنس والنمس”، الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي مؤخرًا.
وتلعب ميرا في الفيلم دور “عفريتة”، وقالت إنها سعيدة بالعمل مع محمد هنيدي وفخورة بأن أول وقوف لها أمام الكاميرا كان أمام نجم بحجم محمد هنيدي.
“الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ وشريف دسوقي، قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.