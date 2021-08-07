تراند الفن: الإمارات ترحب بتعيين جروندبرج مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 07:14 مساءً - أدمن ‏دقيقة واحدة مضت عرب وعالم 1 زيارة

أبوظبي – (أ ش أ): رحبت الإمارات بتعيين، هانس جروندبرج مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مؤكدة دعمها كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية. ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مؤكدة دعمها كافة الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة. وجددت الوزارة التزام الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

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