تراند الفن: عادل إمام ينعي دلال عبد العزيز بهذه الكلمات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 07:14 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى الزعيم عادل إمام، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

ونشر الزعيم، صورة تجمعهما ونجله المخرج رامي إمام من كواليس تصوير مسلسله الأخير “فالنتينو” الذي عُرض في رمضان 2020.

وكتب إمام عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “البقاء لله.. الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته ويصبر بناتها وأهلها”.

دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ثم جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعةالقاهرة، قدمت الكثير من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتليفزيون، ومن أشهر أعمالها: “يارب ولد، النوم في العسل، الناس في كفر عسكر، بئر الخيانة، أخويا هايص وأنا لايص” وغيرها.

وفارقت عالمنا اليوم السبت، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

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