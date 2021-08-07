تراند الفن: ضربها بـ”شاكوش”.. إحالة المتهم بقتل جدته في الزاوية الحمراء للمحاكمة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 07:14 مساءً - كتب – طارق سمير:
مشادة كلامية كانت كافية إلى شاب لإنهاء حياة جدته بضربات متلاحقة بـ”شاكوش” والشروع في قتل والدته؛ خوفًا من أن تفضح أمره في منطقة الزاوية الحمراء.
حققت النيابة في الواقعة وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل جدته عمدًا بغير سبق إصرار وترصد، والشروع في قتل والدته، بعد أن أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات مرات عدة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم قتل جدته عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بسبب نشوب مشادة كلامية بينهما، قام على إثرها المتهم بإخراج آلة حديدية “شاكوش”، وانهال بها ضربا على رأس جدته حتى سقطت على الأرض غارقة في دمائها وفارقت الحياة قبل تلقيها العلاج.
وأشارت إلى أن المتهم شرع في قتل خالته المجني عليها، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، عقب انتهائه من ارتكاب جريمته الأولى بالتخلص من جدته، بنفس الأداة المستخدمة فى نفس الواقعة، خوفا من أن تفضح أمره وتقوم بالإبلاغ عنه.
وتبين من التحقيقات أن المتهم حاول أن يتخلص من والدته، إلا أنها قاومته حتى تركها وتمكنت من الهرب وتلقت العلاج، والإبلاغ عنه.
ضُبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وأحيل للمحاكمة في ختام التحقيقات.
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