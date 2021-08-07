تراند الفن: دلال عبدالعزيز تتحدث عن الموت: “بقى كتير أوي” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 07:14 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

قبل نحو 3 أعوام عام 2018، حلّت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي” عبر قناة “cbc”.

وتحدثت دلال عبد العزيز خلال اللقاء عن الموت، وقالت: “والدتي علمتني من وأنا صغيرة أن العزاء واجب، كانت تقولي طنشي لو في فرح مش مهم أوي لو مشغولة، لكن العزاء لأ، لدرجة أن سمير غانم مسميني عزا عبد العزيز”.

أضافت: “أنا لما بقرا حادثة أو حد فقد ابنه أو بنته ببقى عايزة أروح أعزي وأنا معرفوش، وبناتي اتعلموا مني، هي دي الأصول، أنا اتربيت في الزقازيق أن التليفزيون يتقفل لو حد مات حتى لو مش قريبنا”.

تابعت: “كان زمان الموت قليل عن كده، دلوقتي الموت بقى كتير أوي، كنا فين وفين لما بنسمع أن حد مات، وأنا دايما بتحضرني مقولة مهمة، وهي إذا مات الأب مات البني آدم اللي الناس بتكرمك عشانه، وإذا ماتت الأم مات البني آدم اللي ربنا بيكرمك عشانه”.

اختتمت باكية: “أنا دايما كانت جدتي تدعي وتقول ربنا يديني عمري على قد صحتي، الناس الكبيرة بيبقوا بركة في البيت، الأستاذ أنيس منصور قالي أنا محستش إني كبرت غير لما أمي ماتت، وأنا أمي هي اللي ربت دنيا وإيمي”.

وفارقت عالمنا اليوم السبت، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

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