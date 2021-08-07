تراند الفن: بدون أدوية.. هذه الأعشاب تساعد في تعزيز خصوبة الرجل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 07:14 مساءً - كتبت-أسماء مرسي

يعاني بعض الرجال من ضعف القدرة الجنسية، ما قد يؤثر على حالتهم النفسية والمزاجية، لكن يجب معرفة أن هناك العديد من الأعشاب التي يفضل تضمنيها في النظام الغذائي، للمساعدة في تعزيز الخصوبة، نذكرها لكم وفق ما أوضح موقعا “india” و”ndtv”.

– الماكا:

هو عشب يعالج العقم عند الذكور، ويساعد في تحسين جودة الحيوانات المنوية، وتعزيز خصوبة الرجل، ووفقًا لعدة دراسات، فإن استهلاكه بشكل يومي يمكن أن يزيد الحيوانات المنوية في كل عملية قذف.

– اشواغاندا:

هي إحدى الأعشاب التي لها فوائد جنسية، ومن المعروف أنها تدعم صحة الغدد الصماء ويحسن التوازن الهرموني في الجسم، بالإضافة إلى تساهم في تحسين أدائك الجنسي، وزيادة عدد الحيوانات المنوية.

– رأى بالميتو:

تم استخدام هذه العشبة تقليديا لتعزيز الصحة الجنسية عند الرجال، كما يمكن أن تساعد في علاج العجز الجنسي والإعاقات الجسدية الأخرى المرتبطة بسوء الصحة الجنسية لدى الرجال، فضلا عن أنه قد يغذي كل جانب من جوانب الجهاز التناسلي الذكري، فهو مفيد أيضًا لصحة البروستاتا والرغبة الجنسية وضمور الخصية.

– شيساندرا البذور والفاكهة:

هو عشب قوي جدا لصحة الكبد، وتحسين التوازن الهرموني في الجسم، كما أنه يعزز مناعتك والغدد الصماء، ووظائف الجهاز العصبي أيضًا، وقد أظهرت الدراسات أيضًا أنه يمكنه تحسين عدد الحيوانات المنوية، وزيادة خصوبة الرجل.

– تريبولوس:

تشير بعض الدراسات أن مستخلصات هذه العشبة، تساعد الرجال في الحفاظ على انتصاب أفضل، كما أنه يعزز الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء، فضلا عن زيادة إنتاج هرمون التستوستيرون، وتقليل الأجسام المضادة للحيوانات المنوية، وعلاج ضعف الانتصاب.