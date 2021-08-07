نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض أسواق العثيم الجديدة لا تفوتها مع مهرجان العروض وأسعارنا أوفر لك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض أسواق العثيم الجديدة لا تفوتها مع مهرجان العروض، من أهم المميزات التي تمتعت بها أسواق العثيم، حيث حرصت أسواق العثيم على أن توفر إليكم عروض وخصومات تصل لأكثر من 50%، فتستمر العروض لمدة أسبوع وتحرص أسواق العثيم مع بداية كل أسبوع أن تقدم إليكم أفضل ما لديها من عروض وخصومات فما عليكم الآن سوى التوجه لأقرب فرع من فروع أسواق العثيم وستحصلون على كل ما ترغبون فيه من عروض.

عروض العثيم اليوم

تعتبر أسواق العثيم واحدة من أفضل الأسواق التي تقدم إلى الجميع كافة العروض والخصومات حيث تعمل الأسواق على مدار الأسبوع لكي توفر إلى جميع عملائها أفضل العروض على جميع منتجاتها الغذائية التي من أهماه كلاً من عصير المراعي برتقال 18*140 مل ومياه نوفا وبرتقال أبو صرة وبيتزا خضار وسط وكرواسون شوكولاتة.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية

عروض أسواق العثيم

وتوافر عروض أسواق العثيم ولحم عجل بلدي بالعظم وزيتون هالي أسباني أخضر ومكسرات اكسترا مشكلة وهيل زدني 250 جرام وأيضاً عسل هالي صافي 500 جرام ومناديل وجه ركس سوفت وكريم كراميل رياض فود وزيت زيتون الشعال بكر ونقانق دجاج دو وتشمل عروض العثيم أيضاً عسل الشفاء الطبيعي 1 كجم، تحتوي العروض أيضاً على برجر دجاج أمريكانا 1 كجم.

كما تقدم أسواق العثيم ستربس دجاج السنبلة 750 جرام وجبن المراعي شيدر 113 جرام، قشطة المراعي 170 جرام وجبن داري بيضاء 500 جرام ومانجو الفوسفو مجمد 1 كجم وصلصة البرجر قودي 290 مل وتونة قودي تندرينا ناعمة ومفارش سفرة كلوب سانتيا كبير وقصدير أورينكس وجل أريال للغسالات أوتوماتيك 3 لتر ملين داوني نسيم الوادي 3 لتر وصابون ديتول الأصلي.

عروض أسواق العثيم هذا الأسبوع

إذا كنتم ف يحاكم لشراء الكثير من المنتجات وبأقل الأسعار يمكنكم التوجه إلى أقرب فرع من فروع أسواق العثيم فهي تعمل دائماً من أجل راحتكم ومن أجل أن تلبي إليكم كل ما تحتاجون إلي من منتجات سواء كانت غذائية أو مستلزمات تنظيف أو طهي أو أدوات دراسية أو غير ذلك، فما عليكم سوى التعامل معنا وستحصلون على كل ما تحتاجون إليه من منتجات.

عروض أسواق العثيم السعودية

كما تقدم أسواق العثيم السعودية عروض جديدة اليوم ومنها تونة حدائق كاليفورنيا خفيف وتايد صابون بودر مركز كيس 5 كجم، وأرز بسمتي مزه هندي زاد الوطن وزن 5 كجم، وتوافر العروض أيضا شاي ليبتون 150 كيس ومكرونة بانزاني وزن 500 جرام وكل هذه العروض متوافرة في جميع فروع أسواق العثيم السعودية.

عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

تقدم أسواق العثيم عروض جديدة كل يوم، واليوم قدمت أسواق العثيم عروض جديدة ومنها شامبو هير بال 400 مل، ومعجون أسنان كلوس أب منثول 120 مل، وتشمل هذه العروض أيضاً مناديل وجه سيتي مزدوج 10×180 حبة، وزيت عافية دوار الشمس 2×1.5 لتر.