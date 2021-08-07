تراند الفن: رئيس الوزراء الياباني: طوكيو لن تنضم لاتفاقية منع الأسلحة النووية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 06:12 مساءً - أدمن ‏42 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة

طوكيو – (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن اليابان لن تنضم لاتفاقية منع الأسلحة النووية، مُرجعا ذلك إلى تزايد الخطورة في البيئة الأمنية حول اليابان.

وشدد سوجا، في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا مانيتشي) اليابانية اليوم السبت، على أن “اليابان لن تُصدق على اتفاقية حظر الأسلحة النووية”، وذلك خلال احتفالية السلام بمدينة هيروشيما في الذكرى الـ76 للقصف النووي الأمريكي لليابان.

وتناقضت بذلك تعليقات سوجا مع تصريحات عمدة مدينة هيروشيما كازومي ماتسوي، والذي حث اليابان، في تصريح خلال اليوم نفسه أثناء احتفالية ذكرى السلام بالمدينة، على التصديق على الاتفاقية التاريخية التي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي.

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