تراند الفن: عمرو دياب يحذف تلك الصور بسبب دلال عبدالعزيز.. ما القصة؟

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 06:12 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان عمرو دياب، جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورًا من حفله الأخير الذي أحياه في منطقة رأس الحكمة، مساء أمس الجمعة.

وبعد دقائق من نشر عمرو دياب للصور، قام بحذفها بسبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، وكتب منشورا ينعي فيه الراحلة، حيث كتب: “خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، رحمها الله وألهم العائلة الصبر والسلوان”.

وكان الفنان حسن الرداد، أعلن وفاة حماته الفنانة دلال عبدالعزيز، صباح اليوم السبت 7 أغسطس، تأثرًا بتبعات فيروس كورونا المستجد الذي أُصيبت به قبل 3 أشهر تقريبا.

ووجه الرداد كلماته لدلال، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، مؤكدًا أنها ستجد مفاجأة سارة في انتظارها، في إشارة إلى زوجها الفنان سمير غانم، وكتب “عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة”.

وتابع الرداد “والله ما قادر أكتب ولا مصدق. توفيت الى رحمة الله- تعالى- حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة”.