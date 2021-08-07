تراند الفن: قائمة بأسعار جميع سيارات جيتور الصينية موديل 2022 في مصر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 06:12 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

تقدم مجموعة نور الدين الشريف، الوكيل الرسمي لعلامة جيتور الصينية في مصر، طرازين فقط بالسوق المصري، وكلا السيارتين تنتمي إلى قطاع السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

ويسلط التقرير التالي الضوء على أسعار والمواصفات الميكانيكية لطرازات جيتور الصينية المتاحة بالسوق المصري:

جيتور X70

تقدم نور الدين الشريف، الوكيل الرسمي لعلامة Jetour الصينية في مصر، عن أسعار السيارة جيتور X70 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية موديل 2022 بفئتين من التجهيزات.

ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل المحلي، فإن السيارة الجديدة تتوفر لعملاء السوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من 309.800 جنيه للفئة الأولى و344.800 جنيه للفئة الثانية كاملة التجهيزات.

تعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك رباعى الاسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 147 حصان عند 5500 لفة بالدقيقة. ويبلغ أقصى عزم للسيارة الجديدة 210 نيوتن – متر / 1750 – 4000 د.د، وتتوفر السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وبفضل محركها تتسارع X70 من الثبات حتى ١٠٠ كم خلال 10 ثوان، قبل أن تصل لسرعة قصوى 180 كم/س، تستهلك في المتوسط 8.2 لتر من الوقود لكل ١٠٠كم.

السيارة تقدم بأبعاد 2.745 مم لطول قاعدة العجلات، وطول يبلغ 4.720 مم، وعرض 1.900 مم، وارتفاع 1.710 مم، فيما ترتفع عن سطح الأرض بمقدار 210 مم.

تتسع مقصورة السيارة جيتور X70 الجديدة لـ7 ركاب وتقف على إطارات رياضية قياس 18 بوصة؛ وتبلغ فترة الضمان 6 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.

وتمتلك السيارة الجديدة مجموعة من وسائل الأمان أبرزها وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات، وEBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا.

كما يتوفر بالسيارة عدد من وسائل الترفيه والراحة منها تكييف ثنائي، وزر لإدارة المحرك ومرايا ضم كهربائية، والتحكم في مقعد السائق في 6 اتجاهات، مقاعد وعجلة قيادة جلدية.

أما النظام الصوتي والتحكم فيتوفر بها شاشة تحكم لمسية قياس 10 بوصة قابلة للربط مع الهواتف الذكية، ومخرج USB وبلوتوث و6 سماعات وراديو وثلاث مخارج V12.

جيتور X95

السيارة جيتور X95 سباعية المقاعد الجديدة تتوفر لأول مرة بالسوق المصري في 2021، وتعمل بمحرك تربو سعة 1600 سي سي بقوة 197 حصان، عزم أقصى 290 نيوتن.متر، يرتبط محركها بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 7 سرعات.

وتقدم X95 موديل 2022 بفئتين من التجهيزات، بعجلات رياضية قياس 19 و20 بوصة، وفتحة سقف بانورامية ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، مصابيح ضباب أمامية وخلفية.

تمتلك سيارة جيتور مقصورة مزودة بشاشة تحكم وسطية تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة، وشاشة رقمية لعرض المعلومات قياس 12.3 بوصة، كما زودت بشاشة أسفل الشاشة الوسطية قياس 9.7 بوصة يمكن من خلالها التحكم في مكيف هواء السيارة، ونظام صوتي يتكون من 12 مخرج للصوت.

وتتمتع السيارة بتجهيزات أمان تشمل 4 وسائد هوائية مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD ونظام فرامل الطوارئ BA، قياس نسبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، رصد النقاط العمياء، وتنبيه الخروج عن المسار، حساسات ركن أمامية وخلفية.

ووفقا للمعلن من الوكيل المحلي، تبدأ أسعار جيتور X95 الجديدة من 399.000 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا تقدم مقابل 429.000 ألف جنيه.