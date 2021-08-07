تراند الفن: الونش يقود الزمالك أمام المحلة وحفني بين البدلاء

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 06:12 مساءً - كتب – محرر مصراوي:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة المؤجلة من الجولة الـ28 لدوري we المصري التي تقام مساء اليوم السبت على ستاد الأسكندرية.

ويلعب الزمالك من أجل الحفاظ على حظوظه في صدارة جدول ترتيب الدوري بانتظار أي تعثر للأهلي الذي يتفوق عليه حتى الآن عن طريق المواجهات المباشرة فقط.

المباراة تشهد مشاركة محمود حمدي “الونش” العائد إلى المشاركة مباشرة بعد العودة من تمثيل البلاد في أولمبياد طوكيو 2020.

ويتواجد أيمن حفني بين البدلاء لأول مرة منذ عودته إلى الزمالك في فترة الإنتقالات الشتوية.

وجاء التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: محمود “جنش”

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود حمدي “الونش”، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد “زيزو”، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، أشرف بنشرقي.

المهاجم: سيف الدين الجزيري.

مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل، محمود علاء، حازم إمام، أحمد فتوح، محمد أشرف “روقا”، إسلام جابر، أيمن حفني، حميد أحداد، مروان حمدي.