تراند الفن: كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 06:12 مساءً - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن المدير الفني الفرنسي للزمالك، باتريس كارتيرون، القائمة التي سيخوض بها مباراة غزل المحلة المقرر إقامتها عند السابعة من مساء اليوم السبت على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش، محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي، أحمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمد أشرف روقا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا

خط الهجوم : مروان حمدي، سيف الدين الجزيري، حميد أحداد.

يُذكر أن الزمالك سيظل في معسكره بالإسكندري حتى بعد مباراته أمام نظيره غزل المحلة؛ استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.