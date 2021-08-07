تراند الفن: يحمل اسم فتحية محمود حلمي.. ما لا تعرفه عن قبر دلال عبد العزيز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 06:12 مساءً - كتب- مصطفى حمزة:

بعد قصة حب طويلة، نجحت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في تحقيق حلمها بالزواج من زوجها الفنان الراحل سمير غانم.

وفي مايو الماضي بدأت معاناة الزوجين من الإصابة بفيروس كورونا، قبل رحيل سمير ودفنه في 21 مايو الماضي في مقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر، وإعلان المذيع رامي رضوان عن دفن الراحلة دلال عبد العزيز غدا الأحد في نفس المقابر.

د. أشرف زكي “نقيب المهن التمثيلية”، في تصريح خاص لـ”مصراوي”، قال: “الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز (رحمها الله)، من المقرر إقامة مراسم دفنها وتلقي العزاء، في نفس المقبرة التي دفن بها الفنان الراحل سمير غانم، وهي المقابر الخاصة بأسرته”.

حسام غانم “شقيق الفنان الراحل سمير غانم” من جهته قال في تصريح خاص: “الفنانة دلال عبد العزيز رحمها الله من المقرر دفنها في القسم الخاص بالنساء في المقبرة التي دفن بها رحمه الله أخي الراحل سمير، وهي تحمل اسم والدته الحاجة فتحية محمود حلمي، وأقيمت عام 1973”.

المذيع رامي رضوان، كان قد كشف عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، أن أسرة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ستتلقى العزاء فيها على مدافن الأسرة في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، عقب دفنها غدًا الأحد.

وكتب رامي: “لا أراكم الله مكروها في عزيز، صلاة الجنازة على روح المرحومة حبيبتي دلال عبدالعزيز غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، نسألكم الفاتحة والدعاء”.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.

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