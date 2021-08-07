تراند الفن: مبيعات “كيا سبورتاج” بمصر تتخطى 6 آلاف سيارة.. وتواصل صدارة الـSUV (أسعار ومواصفات)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 06:12 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

احتلت السيارة كيا سبورتاج، صدارة قائمة السيارات الـSUV-C الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية الأكثر مبيعًا في السوق المصري خلال الأشهر الـ6 الأول من عام 2021 الجاري.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، بلغ إجمالي مبيعات كيا سبورتاج خلال النصف الأول من العام الجاري 6.439 سيارة، بفارق أكثر من 1.000 سيارة عن هيونداي توسان أقرب منافسيها بالسوق.

وتقدم شركة “EIT” المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، وكلاء علامة كيا الكورية في مصر، السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 414.900 جنيه للفئة LX CAM.

والفئة الثانية تباع LX FO + تباع بـ459.900 جنيه، والفئة هاي لاين + الثالثة بـ494.900 جنيه، والفئة Topline + الرابعة تباع بـ534.900 جنيه.

أما الفئة Topline + Black Edition كاملة التجهيزات يبلغ سعرها الرسمي 539.900 جنيه.

تعتمد كيا سبورتاج على منظومة دفع مكونة من محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 بقوة 140 حصان عند 6300 لفة في الدقيقة وسرعة قصوى 180 كم/س للفئات الثلاث الأولى، وبقوة 170 حصان وسرعة 201 كم/س للفئة الرابعة المزودة بنظام الدفع الكلي للعجلات.

وينقل قوة المحرك للإطارات ناقل حركة ستيبترونيك من 6 سرعات بالفئات الثلاث الأولى و7 سرعات للفئات الأعلى من السيارة.

تستهلك سبورتاج 6.8 لترًا من الوقود لكل 100 كم، فيم تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س في 11.1 ثانية بالفئات التي تعمل بنظام دفع أمامي و9.1 ثانية لفئة الدفع الكلي والذي يتوفر بداية من الفئة الخامسة.

تحيط كيا ركاب سبورتاج بـ6 وسائد هوائية للحماية من مخاطر الحوادث، بالإضافة إلي نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

وتقف كيا سبورتاج الجديدة على إطارات رياضية عريضة مقاس 17 بوصة، و19 لأعلى فئة، ودعمتها بنظام تنبيه ضد السرقة ونظام إيموبليزر ضد السرقة ومصابيح ضباب أمامية وخلفية.

وتمتلك كيا سبورتاج وسائل رفاهية متعددة، أبرزها تكييف هواء أوتوماتيكي وشاشة عرض للبيانات مقاس 7 بوصة، ومشغل صوتي بمدخل AUX و USB وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.​

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