تراند الفن: العثور على جثة جزار داخل القمامة بشبين القناطر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 06:12 مساءً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة

كتب- علاء عمران: عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، على جثة جزار يدعي “ا.م”، 29 عامًا داخل أكوام القمامة بقرية طحانوب مركز شبين القناطر. تلقي قسم شرطة شبين القناطر بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة لشخص داخل القمامة. وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالانتقال لموقع الحادث، وتم التعرف على الجثة، وتبينت إنها جثة لجزار، وتم تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الحادث. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

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