تراند الفن: دراسة برازيلية تشير لأعراض كورونا الجديدة.. علامتان على الوجه تنذران بالإصابة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 06:12 مساءً - كتبت- هند خليفة

سيعاني واحد من كل ستة أشخاص تقريبًا من مضاعفات COVID-19، بما في ذلك بعض المضاعفات التي تهدد الحياة، والتي تشمل فشل الجهاز التنفسي الحاد والالتهاب الرئوي وإصابة الكبد الحادة، ويشير تقرير جديد إلى أن المضاعفات العينية، بما في ذلك التهاب الملتحمة والتهاب الجيوب الأنفية ، قد تكون أيضًا أحد مظاهر كورونا express.

عادةً ما ينتج عن التهاب النسيج الخلوي المداري، وهو عملية التهابية تشمل الأنسجة حول العين، تورم الجفون، وحركات العين المحدودة والمؤلمة، وضعف الرؤية، السبب الرئيسي لهذه الحالة هو التهاب الجيوب الأنفية، بدون علاج، يمكن أن تنتشر العدوى إلى الدهون والعضلات المحيطة بمحجر العين، فيشير تقرير جديد إلى أن العدوى قد تكون مرتبطة بـ COVID-19.

حذر الدكتور فينيسيوس ألميدا كارفالو، من جامعة ولاية لوندرينا بالبرازيل، من أن عدوى الجلد الشديدة حول العين قد تمثل مضاعفات غير عادية لكورونا هو واحد من العديد من المهنيين الصحيين الذين يعتقدون أن عدوى الوجه مرتبطة بالفيروس.

في تقرير نُشر في مجلة جراحة الوجه القحفي ، أشار الدكتور كارفالو إلى حالة مريض مصاب بفيروس كوفيد -19 أبلغ عن تورم مؤلم حول العين، والذي تم تحويله إلى قسم الجراحة القحفية الوجهية للطبيب بعد تعرضه لتورم مؤلم ومتزايد

يزعم الشاب البالغ من العمر 28 عامًا أنه ظهرت عليه أعراض خفيفة لكورونا قبل أسبوعين من الحادث، بما في ذلك التعب وفقدان الرائحة، ولم يقرر طلب المساعدة الطبية إلا بعد أن أصيب بصداع وتورم حول العين.

بعد وقت قصير من وصوله إلى قسم الطوارئ المحلي، تم تشخيص المريض بأنه مصاب بـ كورونا والتهاب الجيوب الأنفية، على الرغم من تناول المضادات الحيوية والأدوية الأخرى لالتهاب الجيوب الأنفية ، فقد تفاقم ألم الوجه وتورمه.

بحلول الوقت الذي شاهده قسم الدكتور كارفالو، كان التورم قد تسبب في انغلاق العين بإحكام، وكشف التصوير المقطعي المحوسب في وقت لاحق أن تراكم السوائل كان يضغط على مقلة العين، تم تشخيص المريض بالتهاب النسيج الخلوي، وهو التهاب حاد تحت الجلد، يعتقد أنه انتشر من الجيوب الأنفية إلى منطقة المدار.

أجرى الدكتور كارفالو وزميله عملية جراحية عاجلة، وخلقوا شقًا صغيرًا حول المنطقة المصابة لتصريف تجمع السوائل والقيح، انخفض التورم حول العين بعد وقت قصير من العملية، وأشارت النتائج إلى أن COVID-19 قد يساهم في التهاب الجيوب الأنفية، مع احتمال انتشاره إلى المناطق المحيطة بالعين.

وصفت التقارير السابقة حوادث مماثلة، حيث وصف البعض الاحتقان والدموع والألم حول العين بعد تشخيص كورونا، تضمنت الأعراض العينية الأخرى المبلغ عنها لدى مرضى كورونا جفاف العين وعدم وضوح الرؤية والإحساس بأجسام غريبة.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية:

وفقًا لموقع Health Site ، فإن بعض علامات التحذير من التهاب الجيوب الأنفية التي يجب البحث عنها تشمل:

-إفرازات أنف مشوهة أو خضراء

-الصداع الجبهي الحاد

-ألم في الأسنان

-السعال المستمر

-حمى مجهولة السبب

-احتقان أو احتقان بالأنف.

قد تشمل علامات التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال الصغار أيضًا التهيج وصعوبة الرضاعة والتنفس من خلال الفم ، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية.