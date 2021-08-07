شوف أفضل عروض جوالات اكسايت السعودية

أفضل عروض جوالات اكسايت السعودية لكل من يرغب بشراء أجهزة الهواتف الذكية، يقدم موقع X سايت إلى جميع السادة المستهلكين أصحاب الأعمال الصغيرة والشركات الكبيرة عملاء موقع ومتاجر X-Cite من داخل وخارج المملكة العربية السعودية أقوى العروض والتخفيضات الخاصة بمتاجر وموقع X سايت التابعة لشركة الغانم أحد أكبر الشركات الاستثمارية العالمية والمالكة لعدد كبير من المعارض في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، تتضمن العروض مختلف أنواع الجوالات التابعة لأشهر الشركات العالمية كما تشمل العروض جميع اكسسوارات الجوال بجودة عالية وبأقل الأسعار.

أفضل عروض جوالات اكسايت السعودية

عروض وتخفيضات الجوالات من اكسايت في المملكة السعودية، حيث توفر إلى جميع العملاء من داخل المملكة السعودية أحدث أنواع الجوالات والتابعة لأكبر الشركات العالمية لتوفير أسهل أنواع وطرق التواصل بالعالم الجديد والثورة التكنولوجية الحديثة، تتميز الجوالات التي يقدمها متجر X سايت الإلكتروني بسرعتها العالية في الأداء وقلة الأعطال بها وبأفضل الأسعار المتوفرة في الأسواق.

هاتف أبل أيفون 12 برو ماكس، شاشة 6.7 بوصة، سعة تخزين 256 جيجابايت، مدعم بتقنية 5 جي، لون ذهبي متوفر بسعر 4.799 ريال سعودي بدلًا من 5.699 ريال.

وهاتف سامسونج جالكسي ايه 72، سعة تخزين 128 جيجابايت، 8 جيجا رام، لون أسود متوفر بسعر 1.699 ريال سعودي.

وهاتف أوبو إيه 15 إس، سعة 64 جيجابايت، مدعم بشريحتين، لون أسود متوفر بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 669 ريال.

هاتف Apple iPhone 11 سعة الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت متوفر باللون البنفسجي، بسعر 2799 ريال بدلاً من 3289 ريال.

تخفيضات Xcite اكسسوارات الجوال

عروض اكسسوارات الجوال من موقع X سايت الرائد في الجوالات ومختلف الاكسسورات الخاصة بالجوال وجميع منتجات التكنولوجيا، إضافةً إلى تميزها بأفضل خامات متوفرة وبجودة صناعية تتفق مع المعاير العالمية والتابعة لأكبر الشركات العالمية وبأفضل الأسعار المتاحة.

سماعات أبل إيربودز برو، مدعمة بميكروفون مزدوج مدعم بتكنولوجية التكوين الشعاعي، مقاومة للعرق والماء متوفرة بسعر 849 ريال سعودي بدلًا من 1.209 ريال خصم 30%.

وشاحن لاسلكي ماج سيف من أبل متوفر بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 199ريال. خصم 25%.

وساعة أبل الجيل السادس جي بي إس الذكية بإطار ألمنيوم، حجم 44 ملم، لون رمادي/ أسود متوفرة بسعر 1.769 ريال سعودي بدلًا من 1.969 ريال.

ويتوفر في اكسايت جميع المنتجات الإلكترونية المختلفة وكل احتياجات المنزل من أجهزة متطورة، كل ما عليكم القيام بزيارة معارض X سايت المنتشرة في كل الأماكن، أو التسوق والشراء أون لاين من خلال موقع وتطبيق X-cite للاستمتاع بالعروض تابعونا في المقالات القادمة لمعرفة كل ما هو جديد.