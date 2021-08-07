تراند الفن: “4 أرقام من ذهب”.. فريال أشرف تكتب التاريخ في طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب – أيمن جيلبرتو: كتبت المصرية، فريال أشرف، التاريخ خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. وتُعد فريال أشرف، أول سيدة مصرية تٌحرز ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات مصر بالألعاب الأولمبية. وأعادت فريال أشرف لمصر فرحة الميدالية الذهبية، حيث تُوجت بأول ميدالية ذهبية، منذ المصارع كرم جابر والذي حقق ذهبية في أولمبياد سيدني 2000. فريال أشرف تضيف الميدالية الذهبية رقم 8 في تاريخ مشاركات مصر بالألعاب الأولمبية. وكذلك أصبحت فريال أشرف هي أول لاعبة في مصر وأفريقيا والوطن العربي تحرز ميدالية ذهبية بالألعاب الأولمبية في منافسات الكاراتيه. وأصبحت فريال سادس رياضي مصري يحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم “كيشو” في المصارعة الرومانية. وجيانا لطفي في الكاراتيه، وقد حصدوا جميعا ميداليات برونزية، بالإضافة إلى أحمد الجندي الذي تألق في منافسات الخماسي الحديث لينال ميدالية فضية. وحطمت مصر رقمها القياسي في عدد الميداليات خلال دورة أولمبية واحدة بإحراز ست ميداليات، بعد خمس ميداليات في أولمبياد برلين 1936 ولندن 1948 وأثينا 2004.

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