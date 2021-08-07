تراند الفن: بأرخص الأسعار.. كيف تقضي أسبوعا في مرسى مطروح

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب – سيد متولي

يفضل الكثير منا الذهاب إلى مدينة مرسى مطروح للاستجمام والاستمتاع بمياهها الصافية وجوها المنعش، ومناظرها الخلابة.

في إطار ذلك يستعرض مصراوي كيف تقضي أسبوعا في مرسى مطروح، حسب موقع booking .

شقق سكنية مصيفية مفروشة – برج أبو السويطية

شارع المحكمة القديمة.. مرسى مطروح، ويوفر أماكن إقامة على بعد 5 كم من شاطئ كليوباترا.

تشمل جميع الوحدات مطبخًا مجهزًا بالكامل، مما يسمح للضيوف بإعداد وجبات الطعام الخاصة بهم، توفر الشقة تراس.

يقع شاطئ عجيبة على بعد 23 كم من الشقق، في حين أن إطلالة رائعة على البحر الأبيض المتوسط تبعد 23 كم من مكان الإقامة.

تكلفة الإقامة لمدة أسبوع تكلفك 4151 جنيها للفرد.

شقة 3 غرف في موقع متميز في مرسى مطروح تقاطع ش التحرير و6 أكتوبر برج المختار

توفر شقة 3 غرف في موقع متميز في مرسى مطروح تقاطع ش التحرير و6 أكتوبر برج المختار، مكان إقامة في مرسى مطروح على بعد 5 كم من شاطئ كليوباترا و23 كم من شاطئ عجيبة مرسى مطروح، يتوفر للضيوف شرفة خاصة.

تم تجهيز الشقة المكونة من 3 غرف نوم بغرفة معيشة مع تلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز بالكامل، توفر الشقة تراس.

إطلالة رائعة على البحر الأبيض المتوسط تبعد 23 كم من شقة 3 غرف في موقع متميز في مرسى مطروح تقاطع ش التحرير و 6 برج أكتوبر المختار.

تكلفة الإقامة لمدة أسبوع تكلفك 4312 جنيها للفرد.

شقق برج جولدن تاور

تقع على بعد 2.9 كم من شاطئ كليوباترا، وتتكون الشقة من 3 غرف نوم وحمام واحد، وتحتوي على تلفزيون بشاشة مسطحة.

وتتراوح أسعار الشقق في اليوم بداية من 316 جنيها وحتى 439 جنيها حسب مساحة الشقة والأفراد، ما يعني حوالي 3073 جنيها في الأسبوع.

فندق أدرياتيكا

يوفر Adriatica Hotel Marsa Matrouh شرفات تطل على البحر والمدينة، وسعر الإقامة في الغرفة الديلوكس لليلة الواحدة مزدوجة أو توأم بسعر 689 جنيها، ما يعني أن الإقامة 7 أيام ستكلفك 4823 جنيها.

فندق 3 North Coast Princess Al Fayrouz

يقع على بعد 22 كم من شاطئ كليوباترا، ويوفر مكان إقامة مجهز بشكل جيد مع خدمة الواي فاي المجانية.

تحتوي جميع الوحدات المكيفة على منطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز بالكامل مع منطقة لتناول الطعام، وتتوفر شرفة مع إطلالات على المدينة في جميع الوحدات.

ويبلغ سعر غرفة نوم واحد بسرير مزدوج 392 جنيها ما يعني 2744 في الأسبوع، بينما يبلغ سعر شقة بغرفتي نوم 517 جنيها ما يعني 3619 في الأسبوع، أما الشقة بـ3 غرف نوم تبلغ 548 ما يعني حوالي 3836 جنيها.