تراند الفن: الإحصاء: 20.3% ارتفاعًا بقيمة الصادرات المصرية إلى العراق في 3 أشهر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتبت-ياسمين سليم:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للعراق خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 20.3% لتسجل 121.2 مليون دولار مقابل 100.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من العراق 5 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام 122 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام بنسبة انخفاض قدرها 95.9%، بحسب بيان من الجهاز اليوم السبت.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 126.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 222.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 43.4%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالعراق 43.2 مليون دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 مقابل 38.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 9.8 %.