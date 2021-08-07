تراند الفن: “ببقى عايزة أعزي أي حد فقد عزيز”.. رحيل دلال صاحبة الواجب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتبت- شروق غنيم:

في الشدائد لم تتخلَ دلال عبدالعزيز عن التواجد في الصفوف الأولى؛ تساند رفاق المهنة، تستبق خطواتها التواجد معهما في اللحظات المُرة قبل الحُلوة، تمسح عنهما الحُزن، تمنح الدفء لأصدقائها في أيامهما، فيما حرصت على حضور جنازات الوسط الفني، ودّعت الجميع إلا حبيبها سمير غانم الشهر المنصرف.

تعدى إحساس دلال بالواجب تجاه الوسط الفني وحسب، كان يمسها الحُزن حينما تُطالع صفحات الجرائد وتقرأ عن حادث أو فقدان أي شخص لعزيز لديه “لما بقرأ إن واحدة فقدت بنتها أو ابنها ببقى عايزة أروح أعزي وأسلم عليها وأحضنها، وأحاول أهديها حتى لو معرفهاش”. تقول في تصريحاتها خلال حوار مع الإعلامية منى الشاذلي في مارس 2018.

وغيب الموت الفنانة دلال عبدالعزيز اليوم السبت، بعدما أُصيبت قبل 3 أشهر بفيروس كورونا، لكنها ظلت تعاني في المستشفى من تبعات الإصابة، وفي مايو المنصرف رحل زوجها الممثل القدير سمير غانم.

في الزقازيق ترّبت دلال على قيم أساسية، حرصت على التمسك بها؛ أولها مُراعاة مشاعر المكلوم، تذكر في حواراتها التلفزيونية كيف كان يُخيم الحُزن على منزلهما “لو حد في العمارة بتاعتنا توفى له قريب”، تُغلق والدتها التلفاز “ولو فتحناه تزعق لنا وتقولنا وطوا الصوت في ناس عندهم عزاء”، حتى وإن لم يعرفوا الشخص المتوفي.

حاولت دلال زرع ذلك في بناتها، لم تتأخر عن عزاء في الوسط الفني أو خارجه، تستند عليهن “لازم يبقوا في إيدي وأنا رايحة، وحسب ظروفهم ممكن واحدة تسبقني على هناك أو اللي تحصلني، بس دي الأصول اللي اتربينا عليها”.

حفظت الوِد بينها ورفاقها، لم تفوت لحظة القُرب بينهما في الأيام الأخيرة حتى وإن لم تستطع التواجد بجوارهما لأسباب مرضية. حينما اشتدت إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا لم تنقطع عن الدعوات وقراءة القرآن ليكون ونيسها “من يوم ما رجاء دخلت العناية المُركزة، وإحنا ختمنا القرآن ليها 32 مرة، عشان ندعي ببركته” تقول في مُداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في يوليو من العام الماضي، ألمها الغياب عنها بسبب الظروف “كان نفسي نودعها ونحنضها ونشوفها”.

ظلت بجوار الفنان جورج سيدهم في لحظات الفرح والحُزن، قبل رحيله بشهر واحد في مارس من العام المنصرف، احتفلت بعيد ميلاد زوجته ليندا، علاقة أُسرية ممتدة على مدار تاريخهما “جورج اللي اكتشفني مرتين في حياتي، وأفضاله كتير عليا.. اتعلمت وقفتي على المسرح وحُب خشبتها من جورج”.

عام 1977 شهدت البداية الفنية لدلال عبدالعزيز حينما شاركت في مسلسل “بنت الأيام”، واستطاعت إثبات نفسها في المجال الفني، إلى أن وقفت أمام عملاق الكوميديا، سمير غانم في مسرحية “أهلا يا دكتور” عام 1981، وهنا صارت العلاقة عاطفية بين الاثنين، وتزوجا عام 1984، لينجبا الابنتين دنيا وإيمي.

وشاركت دلال عبد العزيز نحو 200 عمل فني في السينما والمسرح والتلفزيون طوال 4 عقود، وكان آخر أعمالها الفنية المشاركة في مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي عرض في رمضان 2021.