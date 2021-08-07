تراند الفن: يسرا عن دلال عبدالعزيز: “الجدعة بنت الأصول.. خبر وفاتك وجعني”

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتبت- منى الموجي:
نعت الفنانة يسرا، عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر”، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت 7 أغسطس، ونشرت صورة تجمع الأخيرة بزوجها الفنان الراحل سمير غانم.
وكتبت يسرا في تعليقها على الصورة “لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي وحبيبة الكل.. الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم والزوجة والسند لكل اللي حولها الطيبة اللي مفيش زيها”.
جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.
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