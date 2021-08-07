تراند الفن: “أقل حاجة لمصر”.. أول تعليق لفريال أشرف بعد ذهبية الأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب- أيمن جيلبرتو:

تحدثت فريال أشرف، أول سيدة مصرية تفوز بميدالية ذهبية في الأولمبياد عن الإنجاز التي حققته في أولمبياد طوكيو 2020.

وأحرزت فريال أشرف أول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها في نهائي مسابقة الكوميتيه للسيدات وزن 61 كجم ضمن منافسات الكاراتيه.

وفازت أشرف على إيرينا زاريتسكا، من اذربيجان، بنتيجة 2 /صفر في النهائي اليوم السبت.

وننقل لكم تصريحات فريال أشرف “نصاً” على النحو التالي:

أقل حاجة أقدمها لمصر، حاجة بسيطة جداً، لحظة صعبة جداً، لكن ربنا واقف جنبي، ربنا دايما واقف جنبي في أي وقت.

لحد دلوقتي مش مستوعبة اللي حصل، انا تعبت كتير وربنا مضيعش تعبي، لو فضلت أشكر ربنا من هنا لأخر عمري مش هقدر، شكرا يا رب، شكرا لأمي وأبويا واخواتي وكل المدربين اللي تعبوا معايا.

شكرا لكل شعب مصر، والحمد لله ان ربنا قدرني اني اسعد الشعب المصري، شكراً جداً جداً جداً.

الكاراتيه في مصر متميز وخصوصاً البنات، الموضوع بقى أصعب من ساعة ما دخل الأولمبياد، والحمد لله اننا فضلنا على مستوانا ومسيطرين في بطولات العالم، وقدرنا نكون بين العظماء.