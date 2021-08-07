تراند الفن: بعد تداول فيديو عبر فيس بوك.. حقيقة نشوب حريق في شقة بسبب الألعاب النارية بحلوان

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب- علاء عمران: كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تداول فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن نشوب حريق بوحدة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حلوان بسبب قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق الألعاب النارية أثناء الاحتفال بإحدى المناسبات أمام العقار محل الواقعة. بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بوحدة سكنية بأحد العقارات بدائرة القسم نتيجة ماس كهربائي دون حدوث إصابات. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن قيام كل من (سائق – فنى ألوميتال، مقيمان بدائرة القسم) باستخدام ألعاب نارية احتفالا بإحدى المناسبات أمام العقار محل الواقعة تزامناً مع اندلاع الحريق، وإطلاق الألعاب النارية في الجهة المقابلة للعقار، وأنهما لم يتسببا في نشوب الحريق. أمكن ضبطهما وبمواجهتهما قررا بتحصلهما على الألعاب النارية من أحد الأشخاص (بائع متجول – مقيم بدائرة القسم) “أمكن ضبطه” وبحوزته (3) قطع ألعاب نارية، وبمواجهته قرر شرائها من أحد الباعة المتجولين بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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