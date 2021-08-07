تراند الفن: جامع: الانتهاء من إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة “هو” بقنا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - أدمن ‏19 دقيقة مضت اقتصاد 9 زيارة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الانتهاء من إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة “هو” الصناعية بمحافظة قنا. وقالت في بيان من الوزارة اليوم السبت إن المجمع يضم 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 216 متر مربع للوحدة، و86 وحدة بمساحة 432 متر مربع، و12 وحدة بمساحة 540 متر مربع، ومخصص بالكامل للأنشطة الهندسية. وأضافت أن خلال المرحلة القريبة المقبلة سيطرح المجمع أمام المستثمرين لبدء عملية التخصيص وبدء الإنتاج. جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة “هو” الصناعية بمحافظة قنا.

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