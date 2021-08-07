تراند الفن: رغم تلقيحهم.. 7 وفيات لمسنين إثر إصابتهم بالسلالة الكولومبية لكورونا

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - أدمن 37 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة
بروكسل- أ ش أ:
توفي 7 مقيمين في دار للمسنين في بلجيكا إثر إصابتهم بالسلالة الكولومبية لفيروس كورونا، على الرغم من تلقيهم جرعات اللقاح كاملة.
ونقلت قناة (فرنسا 24)، السبت، عن مصادر طبية قولها إن ما قد يبرر وفاتهم هو تقدمهم في السن وحالتهم الصحية السيئة.
ونشأت هذه الطفرة الجديدة للفيروس في كولومبيا، ورصدت في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، فيما تبقى حالات الإصابات بها في أوروبا نادرة، وتمثل هذه السلالة حاليا أقل من 1 بالمئة من عدد الإصابات في بلجيكا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.