تراند الفن: إليسا تتراجع عن قرار أعلنته بسبب دلال عبدالعزيز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتبت- منى الموجي:

تراجعت الفنانة اللبنانية إليسا، عن قرار أعلنته صباح اليوم السبت 7 أغسطس، بالابتعاد لفترة عن موقع “تويتر”، وجاء تراجعها بسبب خبر وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

ونعت إليسا، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، الفنانة الراحلة، التي غادرت عالمنا قبل ساعات، وكتبت “كتير ظالمة وصعبة هالحياة، والعزاء إنو رجعت دلال عبدالعزيز التقت بحب حياتها من جديد وما تحملت البعد. الله يرحمها ويصبر عيلتها ويعطيهن الصبر”.

كانت إليسا كتبت اليوم السبت: “صباح الخير أحبائي الجمال، رح غيب شوي عنكن وبرجعلكن بعد فترة؛ لانو كتير تعبت أعصابي من القرف والهبل اللي موجود عا تويتر بس، هتوحشوني أكيد، بحبكم كلكم”.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.

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