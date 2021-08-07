تراند الفن: الداخلية X أسبوع.. ضبط 2149 قضية آثار و273 عنصرا إجراميا شديد الخطورة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب- علاء عمران:
شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات أمنية مُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.
وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات “دمياط – بورسعيد – الدقهلية”)، و( السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (47) متهما، وبحوزتهم (23 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 8 قطع سلاح أبيض).
وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن ضبط 273 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية –الدقهلية – السويس – الشرقية – المنيا – القليوبية – سوهاج – الأقصر – دمياط – المنوفية – قنا– الإسماعيلية– أسوان) وبحوزتهم (143 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (مخدرات- سرقة – قتل- سلاح).
كما أثمرت الجهود عن ضبط 2149 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار – حفر وتنقيب عن الآثار).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
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