تراند الفن: ناتكو تهنئ جيرد بيترليش بعد تعيينه رئيسًا تنفيذيًا لـ”مرسيدس بنز إيجيبت”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

قبل أيام، أعلنت شركة مرسيدس بنز إيجيبت عن تعيين جيرد بيترليش رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا تنفيذيًا للشركة، ذلك خلفًا لتوماس زورن الذي قاد الشركة في مسيرة ناجحة دامت لخمس سنوات.

وهنأت الشركة الوطنية للسيارات (ناتكو) موزع رسمي لمرسيدس في مصر، بيترليش على منصبه الجديد، معربة عن سعادة المساهمين باستمرار التعاون المثمر مع مرسيدس إيجيبت تحت إدارة بيترليش.

وأعرب ياسر صالح، الرئيس التنفيذي لشركات ستار الوطنية للسيارات والإسكندرية الوطنية للسيارات ومجموعة شركات الوطنية للسيارات (ناتكو)، عن سعادته بتعيين بيترليش.

وقال صالح: “نود أن نهنئ ونرحب بالسيد جيرد بيترليش كرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز إيجيبت، ونحن على ثقة أننا قادرون على تمديد شراكتنا المتميزة في السنوات المقبلة، نفتتح فيها آفاق جديدة للنجاح والريادة في قطاع السيارات في مصر.”

بدأ جيرد بيترليش مسيرته في عام 1991، حيث شغل العديد من المناصب الرفيعة ومنها رقابة المبيعات، استراتيجية المبيعات، وتطوير الأعمال، ثم انتقل بيترليش في عام 2007 إلى لوكسمبرج، وتولى منصب المدير المالي لعمليات التجزئة بشركة مرسيدس بنز، وبعد ذلك احتل بيترليش منصب المدير المالي لمرسيدس بنز في كوريا، قبل انضمامه لشركة مرسيدس-بنز إيجيبت.

يذكر أن الشراكة بين مجموعة شركات الوطنية للسيارات (ناتكو) ومرسيدس-بنز إيجيبت بدأت منذ عام 1988، حيث أصبحت الشركة أول موزع معتمد لسيارات مرسيدس-بنز في مصر.

وبحسب بيان لها، استطاعت مجموعة شركات الوطنية للسيارات (ناتكو) خلال تلك السنوات في تحقيق عدد كبير من النجاحات، إذ أنشأت أكبر شبكة في قطاع السيارات المصري، تتضمن 8 مرافق للمبيعات والخدمات وقطع الغيار، و8 منافذ بيع وأكثر من 148 باكية عمل.

وقامت الشركة بإطلاق 4 شركات فرعية في عام 2001، وهم: القاهرة الوطنية للسيارات، والجيزة الوطنية للسيارات، والغردقة الوطنية للسيارات والإسكندرية الوطنية للسيارات، وهم الموزعون الحصريون لمرسيدس-بنز في مصر.

وفي بداية 2021، قامت الوطنية للسيارات (ناتكو) بترسيخ ريادتها في سوق السيارات، بعدما أعلنت عن دمج الشركات الأربعة تحت اسم ستار الوطنية للسيارات، لتحتل مجموعة شركات الوطنية للسيارات (ناتكو) صدارة السوق بأكبر شبكة في مصر، مقدمة تجربة سلسة وفريدة لجميع عملائها.