انت الان تتابع تفاصيل خبر أخطر دخلة عروسة في ليلة زفافها والنهاية صادمة للجميع(فيديو) والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تسعى كل عروسة في ليلة زفافها أن تكون مُتميزة عن غيرها سواء كان ذلك في الفستان الذي ترتديه والذي تختاره بعناية فائقة، لأن الجميع يؤكد أن هذه ليلة العمر أي تحدث في الغالب مرة واحدة في حياة الإنسان، لذلك يجب أن يكون كل شيء فيه مميز كذلك في نوع المكياج الذي تختاره وتسريحة الشعر وغيرها من الأمور، كذلك ولعله من الأشياء المهمة جدًا للعريس والعروسة وكذلك أهليهما هو حفل الزفاف نفسه لذلك يسعى الجميع في أن يخرج بصورة لائقة ومميزة في ذات الوقت.

دخلة عروسة في ليلة زفافها

ولعل أبرز ما يُميز أي حفل زفاف هو دخلة العروسين لذلك عندما يذهب العروسان لأي قاعة لحجزها أول ما يبحثان عنه هو كيفية الدخلة، ويريدان أن تكون مُميزة كذلك تختلف القاعات فيما بينها وفي قيمتها فيما يتعلق بتلك الدخلات حيث تختلف الأسعار بنوع تلك الدخلة، وأيضًا يوجد العديد من الفرق الموسيقية والشعبية التي تُقدمها بصور مختلفة ومتنوعة وكلا حسب ذوقه واختياراته ولكن ما حدث في حفل الزفاف الذي نتحدث عنها أمر غريب وخطير في ذات الوقت.

حيث حرصت عروسة في ليلة زفافها أن تكون الدخلة الخاصة بها وبعريسها جديدة ومُبتكرة ولا أحد يعرف تحديدًا من كان صاحب فكرة تلك الدخلة هل هي العروسة أم العريس، ولكن الثابت أن الأمر لم يكن غريبًا فقط ولكنه في ذات الوقت كان خطيرًا أيضًا حيث اختار العروسان أن يدخلان القاعة وهما معلقان داخل قارب يسير على سير في أعلى القاعة أو على مسافة رأسية ترتفع عن الأرض بأمتار قليلة.

اقرأ كذلك:

بالفيديو عروسة في ليلة زفافها تُفاجأ بحبيبة عريسها السابقة وتصرف غريب من الطرفين

إسراء عروسة السماء.. وفاة عروسة بعد زفافها بساعة والفرح يتحول إلى جنازة والقرية تتشح بالسواد

سقوط قارب الدخلة

وبالفعل جلس العروسان في القارب والذي دخل يسير على سير معلقًا في سقف القاعة ويتواجد المعازيم بالأسفل منهم على اليمين واليسار، وكان في ذلك الوقت يقوم الدي جي في القاعة بتشغيل أغنية موعود للراحل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وبالتحديد مقطع “يا خوفي من نهاية المشوار”، وكأن العروسان كانا متخوفان من نهاية تلك التجربة الخطيرة والتي انتقدها أيضًا الكثير ممن شاهدوا الفيديو.

حيث أراد جميع أقارب وزملاء العروسان أن تكون بالفعل أغرب دخلة عروسة في ليلة زفافها وبعد أن سار القارب قليلاً على السير انقطع السير من ناحية العريس، ومال القارب وانقلبت العروسة تجاه العريس في مشهد يدل على خطورة تلك الدخلة حيث انقلبا الاثنين على الأرض خارج القارب، ولكن ما خفف الصدمة قليلاً أن القارب كان قد مال في اتجاه الأرض وبشكل كبير، ولم يذكر الوطن الذي نشر الخبر ماذا حدث للعروسين وهل حدث إصابات لهما أو لأحدهما ولكن في النهاية سجلت دخلتهما بالفعل الأغرب والأخطر وحققا ما أراداه وتم تداول المقطع بشكل واسع على العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى أخطر دخلة عروسين في مصر.