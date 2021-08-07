شوف أقوى عروض بنده Panda على الشكولاتات والمكسرات بخصم يصل إلى 60% من هايبر بنده Hyper Panda

يعتبر هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، وفي باقي الدول العربية من أهم وأكبر الماركتات الكبرى للتسوق والخروج للأسرة بشكل عام، كما يوفر الماركت أفضل السلع والمنتجات بأقل الأسعار بالوطن العربي ضمن خصومات هايبر بنده الأسبوعية، وتنتشر فروع الماركت في معظم مدن المملكة العربية السعودية، وفي مدن عربية أخرى، كما يقدم الماركت في هذا الأسبوع من شهر أغسطس أقوى عروض بنده السعودية على جميع أنواع الشكولاتات، والمكسرات، والسناكس بشكل عام، وسوف نقدم لحضراتكم تفاصيل هذه العروض:

عروض بنده Panda على الشكولاتات والمكسرات

يقدم هايبر بنده Hyper Panda العديد من الخصومات القوية على أسعار: مشكل المكسرات الدوبليكس المشوى من ماركة باجة، كما يتوفر خصم خاص على سعر المكسرات التايلاندي من ماركة المهباج، وخصم آخر على سعر حبوب دوار الشمس المالحة من المهباج، وخصم على سعر عبوات أصابع الذرة من كيوقلز Kellogg’s، وخصم آخر على سعر بسكويت بيك أب شوكو باهليسين.

عروض بنده الأسبوعية من مجله بنده

إستكمالاً لعروض هايبر بنده على جميع أنواع السناكس، نقدم لحضراتكم: خصم خاص على سعر شكولاتة شانكي ميني من كيت كات KitKat، وكذلك خصم خاص على سعر شكولاتة التمر من ماركة كواليتي ستريت Quality street، وكذلك خصم خاص على سعر شكولاتة كادبوري ديري ميلك السادة، وكذلك خصم على سعر بسكويت أوريو المغطى شكولاتة Oreo، كما يوفر خصم آخر على سعر شكولاتة كواليتي ستريت ماكنتوش، وكذلك خصم آخر على سعر شكولاتة كيت كات، وعلى سعر بسكويت الشكولاتة من ماركة لو نوبا، وغيره خصم على سعر كيك الأوريو، وكذلك الكيك المغطى بشكولاتة كادبوري.

عروض بنده الأسبوعية من موقع بنده Panda

يتوفر أيضاً لدى هايبر بنده Hyper Panda العديد من التخفيضات على: سعر القهوة المبيضة المحلاة من ماركة نسكافيه Nescafe، كما يتوفر خصم آخر على سعر القهوة المميزة من ماركة نسكافيه ماي كاب 3*1، كما يوجد خصم خاص على المياه المعدنية من نستليه Nestle، وعلى سعر مشكل المكسرات من باجة، وعلى حبوب دوار الشمس من باجة.