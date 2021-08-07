تراند الفن: فريال أشرف تتوج بميدالية ذهبية تاريخية لمصر بأولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتب- إبراهيم علي

توجت لاعبة الكاراتيه المصرية فريال أشرف بالميدالية الذهبية لمنافسات فئة الكوميتيه للسيدات وزن أكثر من 61 كجم اليوم السبت، ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020.

وتغلبت لاعبة الكاراتيه المصرية على نظيرتها يرينا زاريتسكا لاعبة أذربيجان، في المباراة النهائية، لتتوج بميدالية ذهبية تاريخية لمصر في أولمبياد طوكيو في منافسات الكاراتيه.

وصعدت فريال أشرف إلى نصف النهائي بعدما حققت فوزين وتعادل وخسارة وحيدة في المجموعة الثانية.

وتغلبت فريال على الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا، بنتيجة (5-4) في مباراة نصف نهائي.

وأصبحت فريال ثاني رياضي مصري في فئتي الرجال والسيدات يحصد ميدالية في منافسات الكاراتيه الأولمبية وأول رياضية تحقق الميدالية الذهبية، بعد تحقيق جيانا فاروق الميدالية البرونزية التاريخية لمصر، أمس الجمعة.

وتعتبر هذه هي الميدالية الذهبية الأولى لمصر في الأولمبياد، منذ الميدالية الذهبية التي حققها كرم جابر في أولمبياد سيدني 2000.

وأصبحت فريال سادس رياضي مصري يحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم “كيشو” في المصارعة الرومانية، وجيانا لطفي في الكاراتيه، وقد حصدوا جميعا ميداليات برونزية، بالإضافة إلى أحمد الجندي الذي تألق في منافسات الخماسي الحديث لينال ميدالية فضية.