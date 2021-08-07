تراند الفن: أنام عن صلاة الفجر بسبب كثرة ساعات العمل فما الحكم؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 مساءً - أدمن 48 دقيقة مضت الدين والحياة 14 زيارة
كتب- محمد قادوس:
ما حكم تأخير صلاة الفجر بسبب النوم عنها لكثرة عدد ساعات العمل ليلًا؟.. سؤال ورد إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال في إجابته إنه لو كان الإنسان نائما هنا ليس على النائم تكليف وحرج، وأما لو كان الإنسان مستيقظا فيجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها.
وأضاف شلبي، في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، أنه لو خرج الوقت بسبب النوم، واستيقظ الإنسان بعد طلوع الشمس، هنا يصلي الفجر بنية القضاء.
وأكد أمين الفتوى أن الإثم والذنب لو أن الإنسان كان مستيقظا ولم يصل فهنا تكون الحرمة، وأما لو نام الإنسان قبل الفجر، واستيقظ بعد خروج الوقت هنا يصلي الفجر قضاء ولا وزر في ذلك لوجود النوم.
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