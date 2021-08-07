تراند الفن: “الله يرحمك يا حبيبتي”.. نبيل الحلفاوي ينعى دلال عبدالعزيز

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتبت- منال الجيوشي:
نعى الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الفنانة دلال عبدالعزيز التي وحلت عن عالمنا البوم، عن عمر يناهز ٦١ عاما.
وكتب الحلفاوي: “لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك يا حبيبتي ويجعل عذابك في الشهور الأخيرة في ميزان حسناتك، ألف رحمة ونور عليكي وعلى سمير”.
وتابع: “ربنا يصبر قلب دنيا وإيمي وخالص العزاء للأسرة كلها ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون”.
يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعةالقاهرة، قدمت الكثير من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتليفزيون
ومن أشهر أعمالها: “يارب ولد، النوم في العسل، الناس في كفر عسكر، بئر الخيانة، أخويا هايص وأنا لايص” وغيرها من الأعمال
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