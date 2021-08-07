تراند الفن: مؤتمر صحفي لميسي لتوديع جماهير برشلونة

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 مساءً - أدمن 15 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 11 زيارة
كتب – طارق طلعت:
ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن أسطورة نادي برشلونة ليونيل ميسي سوف يعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الأحد عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت إسبانيا في كامب نو وهو نفس توقيت القاهرة.
وأضافت الصحيفة أن ميسي سيكشف من خلال هذا المؤتمر ما حدث خلال الساعات الأخيرة من يوم الخميس والذي شهد الإعلان عن السطر الأخير في رواية اللاعب الأسطورية مع نادي برشلونة.
وكانت الساعات الماضية شهدت تواتر أنباء حول وجهة اللاعب المقبلة وسط أنباء عن أن باريس سان جيرمان هو الأوفر حظًا في الفوز بخدمات اللاعب الأسطوري.
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