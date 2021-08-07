تراند الفن: الداخلية تنعش خزانة الدولة بـ 2.3 مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 81 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و2.3 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية .

وشملت ضبط 92302 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 81٫341٫968 جنيه.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تم ضبط 1438 قضية فى مجال التهرب الضريبي، شملت (ضرائب عامة – تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة – تهرب من الضرائب العقارية والملاهي – تنفيذ أحكام – تحرى مدين ولجان فحص).. بمبالغ مالية بلغت (2,325,263,617) جنيه– قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.. وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها)، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (3,529,930) جنيه .

وضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة –تعامل في النقد الأجنبي – اختلاس مال عام – غسل أموال – احتيال مصرفي)، بقيمة إجمالية بلغت (8٫601٫042 جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.