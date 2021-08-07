تراند الفن: الداخلية: تحرير 22 ألف مخالفة مرورية وفحص 295 سائق حافلة مدرسية عن تعاطي المخدرات في أسبوع

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 223961 مخالفة مرورية متنوعة، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 146مدرسة.

وأثمر الجهود خلال أسبوع عن ضبط 223961 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 32172 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و3791 موقف عشوائي، ورفع 291 سيارة – 34 دراجة نارية، فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 146 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 295 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية (حالة واحدة)، وفحص 323 مركبة، وتبين مخالفة 28 سيارة لشروط الصلاحية الفنية.

وتحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4310 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد 238 سائق منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.