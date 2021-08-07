تراند الفن: أفغانستان: طالبان تواصل التقدم وتسيطر على عاصمة إقليمية ثانية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كابول- (د ب أ):

أكد مسؤولون محليون، السبت، أن مقاتلي حركة طالبان استولوا على عاصمة إقليمية ثانية في أفغانستان.

فقد سيطرت الجماعة المتمردة على مدينة “شبرجان”، عاصمة إقليم “جوزجان” شمال البلاد، طبقا لما ذكره عضو مجلس الإقليم، بسم الله سهل ونائب حاكم الإقليم، عبد القادر لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ).

وأضاف سهل أن مقاتلي طالبان استولوا على مبان رئيسية، مثل مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن المركزي بالمدينة.

غير أن القوات الموالية للحكومة مازالت تسيطر على بعض المناطق داخل المدينة، مثل المطار ومكان انتشار لواء في الجيش، طبقا لمحمد كريم جوزجاني، وهو برلماني، يمثل إقليم “جوزجان”.

وكان القتال العنيف قد اندلع في مدينة “شبرجان”، عاصمة إقليم “جوزجان” شمال أفغانستان، ليوم ثان على التوالي.

وقالت قناة “طلوع نيوز” التلفزيونية الأفغانية، إن حركة طالبان أصدرت مقطع فيديو، صباح اليوم السبت، يظهر فرار السجناء من سجن “جوزجان”.

ومازالت بعض المناطق الرئيسية بالمدينة، محل نزاع، على مدار الساعات الـ24 الماضية. وسيطرت حركة طالبان على مجمع حاكم الإقليم، أمس الجمعة، لكن القوات الأفغانية استعادته من أيدي طالبان .

غير أن مصدرا ذكر أن طالبان أعادت السيطرة على مجمع حاكم الإقليم ومبنى البلدية وسجن جوزجان.

يأتي ذلك فيما طلب مبعوث الأمم المتحدة في أفغانستان أمس الجمعة طالبان بوقف هجماتها على العواصم الإقليمية في البلاد .

واستولت الحركة على مدينة “زارانجي” عاصمة إقليم “نمروز” بجنوب غرب أفغانستان، أمس الجمعة، وهو أول إقليم يسقط في أيدي طالبان منذ إعلان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.