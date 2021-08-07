تراند الفن: محمد هنيدي ينعى دلال عبدالعزيز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض

وكتب: “البقاء لله في الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، الله يرحمك ويصبر الأسرة يارب”.

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعةالقاهرة، قدمت الكثير من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتليفزيون

ومن أشهر أعمالها: “يارب ولد، النوم في العسل، الناس في كفر عسكر، بئر الخيانة، أخويا هايص وأنا لايص” وغيرها من الأعمال

تابع تغطية خاصة لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز (اضغط هنا)