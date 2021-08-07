تراند الفن: ميدالية عربية جديدة.. البحرينية كالكيدان تحرز فضية 10 آلاف متر عدو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏43 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 12 زيارة

د ب أ: توجت الهولندية سيفان حسن بالميدالية الذهبية لسباق 10 آلاف متر عدو للسيدات ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020. وحصدت حسن الميدالية الذهبية للسباق في 29 دقيقة و33ر55 ثانية. ونالت البحرينية كالكيدان جيزاهيجن الميدالية الفضية بتسجيلها 29 دقيقة و18ر56 ثانية. وذهبت الميدالية البرونزية إلى الإثيوبية ليتيسنبت جيدي بتسجيلها 30 دقيقة و72ر1 ثانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.