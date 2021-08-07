تراند الفن: اتهم ابنها بالسرقة ظلمًا ودعت عليه فمات.. وداعية: توبي إلى الله

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتب- محمد قادوس:
“صاحب ابني اتهمه بالسرقة ظلم وأنا دعيت على اللي سرق يجيب كفنه فمات.. فهل عليّ إثم؟
سؤال تلقاه الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، من سيدة ورد قائلًا: إن الأعمار بيد الله، محذرا هذه السيدة من أن يكون هذا خوض في عرض متوفى.
ونصح أبو بكر هذه السيدة بأن تستغفر الله وعليها أن تتوب، لأن هذا عرض ميت، مشيرا إلى أن الذي يدافع عن الميت هو الله، لأنه في ذمته.
وأضاف الداعية الإسلامي: لو هذا الابن ظلم ربنا- سبحانه وتعالى- يجيب حقه سواء كان هذا الحق من حي أو من ميت، وهذا لأن يوم القيامة لا يغفل الله الحقوق.
وأكد أبو بكر أنه على المسلم ألا يربط بين مرض ودعاء، أو بين موت ودعاء، مشيرا في ذلك إلى أن البلاء نعمة من الله، مستشهدا في ذلك بقول الصحابة: “إذا مرت بنا ثلاث ليال دون ابتلاء حسبنا أن الله غضب علينا”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.