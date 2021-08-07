تراند الفن: تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة دلال عبدالعزيز

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتبت- منى الموجي:
كشف المذيع رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، أن أسرة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ستتلقى العزاء فيها على مدافن الأسرة في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، عقب دفنها غدًا الأحد.
وكتب رامي “لا أراكم الله مكروه في عزيز، صلاة الجنازة على روح المرحومة حبيبتي دلال عبدالعزيز غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، نسألكم الفاتحة والدعاء”.
جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.
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