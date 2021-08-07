تراند الفن: بالفيديو.. شاهد اللحظات الأخيرة وحزن لاعبي يد مصر بعد خسارة البرونزية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 12:09 مساءً - كتب ـ مصطفى الجريتلي: سيطرت حالة من الحزن والحسرة على لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد عقب خسارتهم فرصة التتويج بالميدالية البرونزية في الأولمبياد. وهُزم المنتخب الوطني خلال المباراة التي جمعته صباح اليوم السبت بنظيره الإسباني لتحديد صاحب المركز الثالث بنتيجة 33 – 31. وكان شوط المباراة الأول قد انتهى بتأخر المنتخب الوطني لكرة اليد 19-16 أمام نظيره الإسباني. يُذكر أن المنتخب الوطني قد صعد لمباراة تحديد المركز الثالث في الأولمبياد عقب هزيمته أمام نظيره الفرنسي في مباراة دور نصف النهائي.

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