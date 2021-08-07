تراند الفن: تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة غزل المحلة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 12:09 مساءً - كتب ـ رامي بشاي: استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره غزل المحلة. ويلتقي الزمالك نظيره غزل المحلة على استاد الإسكندرية، عند السابعة من مساء يوم غد، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة دوري WE. وجاء التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة غزل المحلة كالتالي: حراسة المرمى: محمود جنش خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي “الونش”، محمد عبد الغني، محمد عبدالشافي. الوسط : طارق حامد ويُفاضل بين محمود عبد العزيز أو إسلام جابر. خط الوسط المتقدم: شيكابالا، أشرف بنشرقي، أحمد السيد “زيزو”. المهاجم: سيف الجزيري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.